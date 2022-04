Zaak-Eveline voor onbepaalde duur uitgesteld door vraag bijkomend onderzoek, 4 van de 12 slachtoffers stellen zich geen burgerlijke partij

Showbizz Na vervanging in ‘The Voice’: wat nu met de carrière van Sean Dhondt? “Hij betaalt het gelag”

Fris gezicht Aaron Blommaert (19) krijgt dit najaar naast zijn vaste rol in ‘Familie’ ook een job als presentator van ‘The Voice’. Het betekent meteen de exit van Sean Dhondt (38) bij de talentenjacht, en ook in ‘The Voice Kids’ zien we Sean niet terug. Hoe moet het nu verder met zijn carrière? Tv-criticus Jules Hanot neemt de situatie onder de loep. “De volksgunst die Sean vroeger te beurt viel, is een pak minder geworden.”

15 februari