Yves Stevens: “Egoïsme is bondgenoot van virus en zal leiden tot nog meer chaos”

Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum heeft op de briefing rond het coronavirus woensdag opgeroepen tot solidariteit en het naleven van de coronamaatregelen. “Egoïsme is de bondgenoot van het virus en zal leiden tot nog meer chaotische toestanden dan we nu al kennen”, klonk het.

“Je zou toch denken dat het intussen duidelijk is voor iedereen dat de situatie zeer dramatisch is. En toch. Nog steeds stellen we vast dat er mensen zijn die de ernst van de situatie in vraag stellen of erger: die lak hebben aan de maatregelen. Mensen die in deze kritieke situatie het individuele laten primeren op de volksgezondheid. Voor deze mensen heb ik een duidelijke boodschap: egoïsme is de bondgenoot van het virus en zal leiden tot nog meer chaotische toestanden dan we nu al kennen”, zei Stevens.

Solidariteit en verantwoordelijkheidszin is het enige juiste antwoord op deze situatie, volgens de woordvoerder. “Iedereen kan morgen nood hebben aan een ziekenhuisbed en zorgende handen. Uw gedrag van vandaag zal bepalen of uw vrienden, familie of uzelf morgen nog de nodige zorgen zullen krijgen”, klonk het.

Hij legde er ook de nadruk op dat de inzet van het zorgpersoneel niet eindeloos is. “En in een bed kan maar één patiënt. De enige manier om een implosie van de zorgsector te vermijden, is door nu onze sociale contacten maximaal te beperken. Zo simpel is het.”

Stevens citeerde ook uit een open brief van de Antwerpse ziekenhuizen. “Het moet voor iedereen glashelder zijn dat de keuzes die we maken, niet alleen van belang zijn voor onszelf. Wat je doet, bepaalt de kansen van anderen. Wie zich niet houdt aan de maatregelen, is een bedreiging voor heel veel medemensen.”

Volgens de woordvoerder is het enige wat we nu kunnen doen, onze verantwoordelijkheid opnemen. “De zorgsector en heel onze samenleving hebben meer dan ooit nood aan burgerzin en solidariteit”, klonk het nog.