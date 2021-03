Yves Stevens (Crisiscentrum): “Slecht weer is geen excuus om binnen af te spreken”

Dit stond op de versleutel­de crypto­foons: berichten van advocaten en martelbeel­den

10:12 De redactie van VTM NIEUWS kon in het Operatie Sky-dossier berichten inkijken die werden verstuurd met de cryptofoons. De ondertussen ontcijferde boodschappen gaan vooral over de organisatie van drugstransporten, en afspraken met advocaten. Erg verontrustend is dat er ook martelbeelden in de berichtenreeksen opduiken. Uit berichten op de cryptofoons van de advocaten blijkt dan weer dat ze betaald werden met drugsgeld in sportzakken.