Yves (29) vindt zeldzame Pokémonkaart: “Ik wees al bod af van 415.000 euro. Te weinig”

Oosterzele Inwoners Oosterzele krijgen afvalfac­tuur van duizenden euro’s in de bus door computer­fout­je

15 april Honderden gezinnen in Oosterzele kregen een afrekening in de bus voor de afvalverwerking van hun gft per kilo en verslikten zich toen bleek dat ze vele duizenden euro’s moesten betalen. Een foutje in de computer lag aan de basis. Een komma werd als punt gekopieerd waardoor 17,45 euro plots 17.450 euro bleek.