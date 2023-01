Yuki (19) getuigt over hondenbeten die haar bijna het leven kostten: “Soms krijg ik flashbacks. Dan hoor ik opnieuw mijn vel scheuren”

Flashbacks. Deze week kreeg Yuki Lahaye (19) uit Riemst er nog meer dan anders, nadat ze het nieuws las over de hondenaanval op een kindje van 1,5 jaar in Ledegem. Toen ze in 2014 met een vriendinnetje ging picknicken in een weide, werd Yuki de speelbal van elf losgebroken bouviers en labradors van een broodfokker. Negen jaar en 111 littekens later probeert Yuki zich een weg te banen in het leven. “Het is een wonder dat ik er nog ben.”