YouTube schort tijdelijk account van Acid op na Reuzegom-video: “Intimidatie en cyberpesten zijn niet toegestaan”

Elke dag wordt politie- of legeruit­rus­ting gestolen: “Men gaat te licht over dit probleem”

Bijna elke dag wordt in ons land politie-of legeruitrusting gestolen. Naast die 350 diefstallen doen elk jaar ook 300 politiemensen en militairen en agenten aangifte van het verlies van hun armbanden, kledingstukken én kogelvrije vesten. “Men gaat te licht over dat probleem”, zegt kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). “Want in het verleden werden in grote drugs- en terrorismeonderzoeken al vaker uniformen en zwaailichten aangetroffen.”