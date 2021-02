Youssef Kobo laat 100 kansarme jongeren vandaag daten met top-CEO’s en politici: “Alle bazen zijn racisten, alle jongeren te lui: die verhalen ben ik beu”

Het zal niet de alledaagse ‘hey gast’-begroeting zijn voor honderd jongeren wanneer ze vandaag de camera aanzetten. Want het hoofd dat op het scherm verschijnt, kan wel eens dat van Max Jadot (CEO van BNP Paribas Fortis), Bpost-baas Jean-Paul Van Avermaet, An Vermeulen (Hoofd van Coca-Cola Benelux), John Porter (Telenet) of Sonja Willems (Janssen Pharmaceutica) zijn. Of anders misschien de kraakvers gekapte Hilde Crevits (CD&V), Jan Jambon (N-VA) of premier Alexander De Croo (Open VLD) die een praatje maken? Voor ‘‘A Seat At The Table 100x100’ heeft organisator Youssef Kobo samen met Voka honderd prominenten uit het ondernemersleven en de Wetstraat geplukt om in dialoog te gaan met jongeren. Stuk voor stuk jongeren die ook wel dromen van zo’n straf parcours naar de top, maar vandaag vooral tegen steile hellingen opkijken. Met zijn vzw regelt Kobo al ruim twee jaar ontmoetingen tussen toppers uit de bedrijfswereld en de politiek en jongeren. “Het zijn gepolariseerde tijden en er gaan veel verhalen rond over gemeenschappen die op gespannen voet met elkaar leven. Zogezegd gaat alles verkeerd. Is helemaal niet zo, dat heb ik de voorbije twee jaar wel gezien”, zegt Kobo. “Er is veel goodwill in het bedrijfsleven om jongeren kansen te geven. En er is ook veel talent bij jongeren met migratieroots en uit een kansarme omgeving. Het wordt gewoon vaak te zwart/wit gesteld. Ofwel zijn de werkgevers allemaal racisten ofwel zijn de jongeren allemaal te lui om te werken. Sappige verhalen, maar ze kloppen niet. Het probleem volgens mij is dat er te weinig contact is. Er zijn veel initiatieven, maar toch blijven jongeren en ook het bedrijfsleven vaak op hun eigen eiland en ik wil daar een brug tussen slaan.”