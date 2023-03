Yorick (47) heeft niet lang meer te leven en gaat nog zoveel mogelijk eten in toprestaurants: “In mijn extra time wil ik genieten”

“Mijn toekomst is niet rooskleurig, maar de dagen die me resten probeer ik in te kleuren zoveel als kan.” De Limburgse topfotograaf Yorick Jansens (47) is ongeneeslijk ziek en leeft in extra time. Maar op zijn ‘laatste culinaire roadtrip’ langs de beste restaurants in de Lage Landen maakt hij er samen met zijn vrouw Isolde het beste van. “Twee maand geleden kreeg ik geen hap meer door mijn keel en zie me hier nu zitten. Lekker tafelen is mijn beste medicijn.”