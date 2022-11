Yassine Mahi stond bij politie bekend als ‘manipulator’, parket zegt zelf correct gehandeld te hebben

KIJK. Het ziekenhuis zegt dat het niet door de politie op de hoogte werd gebracht over hoe gevaarlijk de man was

Waarom is Yassine Mahi niet meteen gearresteerd toen hij dreigde met een aanval op de politie? Waarom wist het ziekenhuis niets over de gevaarlijke achtergrond van de man? En waarom is Mahi niet gedwongen opgenomen en kon hij zomaar het ziekenhuis buiten wandelen? Op die vragen moeten minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) rond 14 uur in de Kamercommissie een antwoord proberen te geven.

Geen fouten

Het openbaar ministerie zelf heeft haar huiswerk nu al klaar. In een gedetailleerd verslag leggen zij stap per stap en bijna minuut per minuut uit hoe het parket opgetreden heeft en wie er gecontacteerd is geweest. Hun conclusie? Het parket is “niet over één nacht ijs gegaan”. Langs hun kant zijn er dus geen fouten gemaakt, klinkt het. “De opschaling en het overleg, alsmede de bijkomende informatiegaring, tonen aan dat het parket van Brussel de melding ernstig heeft genomen, deze professioneel en verantwoordelijk heeft behandeld en dat de genomen beslissing overdacht en gedragen was."

Op de tijdspanne van een dik half uur werd namelijk de dienst permanentie van het parket ingelicht, de afdeling ‘Groot banditisme en terrorisme’, de referentiemagistraat ‘terrorisme' en de cel ‘radicalisme’ van de politiezone Brussel-Zuid. De cel ‘radicalisme’ controleerde ook de gemeenschappelijke gegevensdatabank ‘Terrorist fighters’ en ‘Haatpropagandisten’. Daaruit blijkt dat er geen strafonderzoeken meer lopen tegen Mahi sinds zijn vrijlating in 2019. In mei 2021 was er wel een klein, niet-agressief geschil, toen hij weigerde het IMEI-nummer van zijn gsm aan de politie te geven.

Al die bevindingen worden daarna opnieuw besproken met de magistraat van de dienst permanentie van het parket, die daarna bekijkt of er een strafonderzoek opgestart kan worden. Dat kan niet, zo blijkt. “Er werd daarbij vast gesteld dat de manier waarop de betrokkene zich uitdrukte niet voldeed aan een strafrechtelijke kwalificatie die gerechtelijke vrijheidsbenemende maatregelen zou kunnen rechtvaardigen.”

Om 10.34 uur belt de magistraat terug naar politiezone Brussel-Noord en geeft hen de opdracht alle getuigen te verhoren, de betrokkene naar de psychiatrische afdeling te brengen en een proces-verbaal op te stellen. Mahi wordt vervolgens naar Saint-Luc gebracht, waar hij wat later weer buiten loopt. Om dan rond 19 uur twee agenten in Schaarbeek met een mes neer te steken.

Manipulator

Mahi was geen onbekende bij de politie. Uit de bewoordingen van het verslag lijkt het niet de eerste keer dat hij bij een politiekantoor over de vloer kwam. “Hij wordt door de politie omschreven als een ‘manipulator”, staat te lezen in het document. “Als hij bij de politie kwam, was dit omdat hij zelf een verzoek of wens had. Indien hij zich niet gehoord voelde, kon hij agressief reageren.” Het was ook al geweten dat hij tegen de aanwezige agenten zei dat hij “haat voelt tegenover de politie”. Uit het verslag blijkt dat hij die haat naar eigen zeggen koestert “omwille van iets dat in zijn jeugd gebeurd is.”

