Yassine Mahi (32) aangehouden voor moord en poging moord in terroristische context na mesaanval op agenten in Schaarbeek

Ook ACV Politie eist nu ontslag Van Quickenbor­ne na interview met VTM Nieuws: “Er is iets gebroken op dit moment”

Politievakbond ACV Politie heeft zich aangesloten bij het groeiende koor van stemmen dat om het ontslag vraagt van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Het interview dat de minister vrijdagavond gaf aan VTM Nieuws in de nasleep van de dodelijk mesaanval op twee agenten donderdagavond in Schaarbeek (Brussel), schoot in het verkeerde keelgat. Dat heeft secretaris Joery Dehaes gezegd aan HLN. “Er is iets gebroken op dit moment.”

13:41