Y.H. (33) die Francis (16) aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, werd eerder al aangesproken voor zijn gedrag achter het stuur: “Hij herinnert zich enkel nog fragmenten”

Elke dag 12 vluchtmis­drij­ven in ons land: “Dronken bestuur­ders vluchten sneller in de hoop niet gevat te worden”

Het aantal verkeersongevallen zit in de lift volgens cijfers van VIAS, net zoals het aantal vluchtmisdrijven in ons land. Vorig jaar raakten meer dan 4.600 mensen gewond na een ongeval met vluchtmisdrijf. Bijna altijd heeft de veroorzaker iets te verbergen: “Dronken bestuurders of bestuurders die drugs genomen hebben, vluchten sneller in de hoop dat ze niet gevat zullen worden”, vertelt Stef Willems van VIAS. Bekijk de volledige reportage in bovenstaande video.

3 augustus