Y.H. (33) die 16-jarige Francis aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, werd eerder al aangesproken voor zijn gedrag achter het stuur: “Hij herinnert zich enkel nog fragmenten”

Berchem Auto in brand gestoken in Berchem, vermoede­lijk daad in het drugsmili­eu

Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag werd de politie omstreeks 3.15 uur op de hoogte gebracht van een brand in een auto in Berchem. Die zou opzettelijk aangestoken zijn. De Federale Gerechtelijke Politie is nog steeds ter plaatse: “We gaan ervan uit dat dit incident kadert in het drugsmilieu.”

3 augustus