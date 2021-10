Xavier Van Dam schuldig aan verkrachting en moord op joggende arts in Namen

Xavier Van Dam is voor het hof van assisen schuldig bevonden aan de moord op een joggende arts. De trieste feiten vonden op 1 november 2018 in Boninne (Namen) plaats. De jury vond het ook bewezen dat hij Wivinne Marion (42) opgesloten en verkracht heeft.

Marion was een eindje gaan joggen en bijna thuis, toen ze klemgereden werd door Van Dam. Volgens een landbouwer die alles vanop een afstand zag gebeuren, zou hij haar geslagen hebben en op haar gaan zitten zijn. Even later gooide hij haar in zijn wagen en stoof hij weg. De auto werd korte tijd daarna op de bodem van de Samber teruggevonden. Marion lag dood in de koffer.

“Black-out”

Van Dam hield vol dat hij zich niets herinnerde van wat er de ochtend van de moord na 5 uur gebeurde. Hij zou een black-out gekregen hebben na een nachtje feesten in Meux (een deelgemeente van La Bruyère; nvdr) en onder het bloed wakker geworden zijn op een parking in Onoz. Op dat moment zou hij het lichaam van Marion ontdekt hebben in zijn koffer. In paniek zou hij haar vervolgens gedumpt hebben.

Onderzoek van zijn smartphone, beelden van camera’s die hem die ochtend registreerden en enkele getuigenissen vertelden echter een heel ander verhaal. Van Dam zou na 5 uur nog met meerdere personen contact hebben gehad via berichtjes. Tussen 7.15 en 7.40 uur keek hij online naar porno.

Betaalde seks

Camera’s tonen dan weer dat Van Dam zich om 7.14 uur in een benzinestation van Qu8 in Malonne bevond. Tussen 7.30 en 8 uur bezocht hij champagnebar La Libertine in Lives-Sur-Meuse, waar hij betaalde voor seks met een vrouw. Even later spotten camera’s hem in de chaussée de Louvain in Boninne, waar hij Marion opmerkte. Verschillende keren passeerde hij haar met zijn wagen. Tot hij haar deed stoppen.

Niet veel later werd de verdwijning van het slachtoffer gesignaleerd door haar man, een dokter in het Regionaal Ziekenhuis van Namen. Hij maakte zich zorgen omdat ze niet teruggekeerd was van haar ochtendloop.

Wurging fataal

Het hoofd en aangezicht van Marion waren zwaar toegetakeld. Uit de autopsie bleek echter dat de wurging haar fataal geworden is. Ze was dus al overleden toen ze in de Samber belandde.

Uit toxicologische analyses bleek dat Van Dam cocaïne gebruikt had. De experts schatten het alcoholgehalte van de man die ochtend op 1,53 promille. Zijn DNA werd ook teruggevonden op het lichaam van het slachtoffer.

Volgens psychologische en psychiatrische deskundigenverslagen was het geheugenverlies van Van Dam niet geloofwaardig. Daarvoor had hij te weinig alcohol en drugs gebruikt. Er kwamen ook kenmerken van een psychopatische persoonlijkheid aan het licht.