Xavier Van Dam krijgt levenslang voor verkrachting en moord op joggende arts in Namen

Van Dam was maandag al schuldig bevonden. Voor de strafmaat bracht het hof onder meer de ernst van de feiten in rekening, het misprijzen voor de fysieke en psychische integriteit van het slachtoffer en het feit dat volgens experts recidive niet uitgesloten is. Van Dam nam nog het woord om zich te verontschuldigen.

Alerte boer

De bal ging aan het rollen dankzij een boer. Hij had de beschuldigde verrast in Boninne, een deelgemeente van Namen, terwijl die een vrouw sloeg en vervolgens wurgde. Daarna duwde Van Dam haar in de koffer van zijn wagen en stoof hij weg.

De getuige kon een gedeeltelijke nummerplaat onthouden, de ordediensten zochten op basis daarvan in de regio rond Namen. De auto van Van Dam werd uiteindelijk gesignaleerd aan een jaagpad in Flawinne. Toen de politiediensten ter plaatse kwamen, had de beschuldigde het voertuig al in de Samber geduwd, met in de kofferbak het lichaam van Wivinne Marion, het 42-jarige slachtoffer.

‘Black-out’

Toen hij gearresteerd werd, legde de man uit Namen uit dat hij de dag ervoor uitgegaan was in Meux, en dat tot vijf uur 's ochtends. Daarna zou hij door zijn alcoholgebruik een black-out gekregen hebben en onder het bloed wakker geworden zijn op een parking in Onoz. Op dat moment zou hij het lichaam van Wivinne ontdekt hebben in zijn koffer en in paniek geprobeerd hebben om ervan af te geraken.

Ondertussen was de verdwijning van het slachtoffer, een dokter in het regionaal ziekenhuis van Namen, al gesignaleerd door haar man nadat ze niet was teruggekeerd na haar ochtendloop. De autopsie toonde grote traumata aan haar hoofd en aangezicht en ook tekenen van wurging in haar hals. Aan die laatste verwondingen zou Wivinne Marion gestorven zijn, nog voor de beschuldigde de auto in de Samber had gedumpt.

Psychopatisch

Uit toxicologische analyses bleek dat Van Dam alcohol en cocaïne gebruikt had tijdens het uitgaan de nacht ervoor. De experts schatten dat het alcoholgehalte van de man die ochtend 1,53 promille was. Onderzoekers vonden ook het dna van de beschuldigde op het slachtoffer.

Volgens psychologische en psychiatrische deskundigenverslagen over Van Dam leek zijn geheugenverlies weinig geloofwaardig en schijnbaar manipulatief. Ze verduidelijkten dat de hoeveelheden middelen die de man had gebruikt niet zo’n geheugenverlies hadden kunnen teweegbrengen. Ze vonden ook kenmerken van een psychopatische persoonlijkheid bij de man.

