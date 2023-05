‘Wurger met de riem’ krijgt levenslang voor vier moorden op daklozen in ons land

Advocaat van Iraanse oppositie niet tevreden met gevangenen­ruil: “Zwarte dag voor de rechts­staat”

Rik Vanreusel, de advocaat van de Iraanse oppositie, is niet te spreken over de gevangenenruil tussen de Iraanse terrorist Assadolah Assadi en Olivier Vandecasteele (42). Dat heeft hij gezegd bij Radio 1. Hoewel Vanreusel naar eigen zeggen blij is dat Vandecasteele veilig naar ons land kan terugkeren, is het tegelijkertijd een “zwarte dag voor de rechtsstaat”, vindt hij. “Dit is een overwinning voor cynische machtspolitiek. In Iran kan het feest alvast beginnen.”