Wouter De Vriendt volgt Calvo op als nieuwe voorzitter van de Groen-Kamerleden

Kristof Calvo (Groen) gaat zich herbronnen bij Nederland­se GroenLinks: “Zijn partij staat stil en daar is hij niet voor gemaakt”

3 februari Kristof Calvo spoort de grens over. Het groene boegbeeld, dat in oktober nog naast een ministerpost greep, gaat zichzelf heruitvinden bij het Nederlandse GroenLinks. Maar dat hij daarvoor naar Nederland moet, zegt ook veel over zijn eigen partij.