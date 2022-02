Wouter Beke werd 4 keer gewaarschuwd voor wantoestanden in Vlaamse kinderopvang: “Wat is er met die alarmsignalen gebeurd?”

Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens slaakt een zucht als we haar vragen hoe het nieuws over het overlijden van een zes maanden oude baby na een incident in een Gentse crèche bij haar is binnengekomen. “Ik was er helemaal ondersteboven van. Zeker toen ik vernam dat er in die opvang al jaren problemen waren. Ik dacht meteen: ‘Dit is exact wat we vorig jaar zo scherp hebben aangekaart.’ We hebben samen met experten verschillende alarmsignalen gestuurd. Wat is daarmee gebeurd?”