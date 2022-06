Wouter Beke staat onderzoekscommissie te woord over probleemcrèches: "Minister moet geen individuele dossiers opvolgen”

'Probleem­crè­ches' krijgen allemaal aanvullen­de inspectie over de vloer: minister Crevits "niet gerustge­steld" na eerdere herevalua­tie

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits “tilt zwaar” aan de manier waarop het Agentschap Opgroeien haar informatie heeft bezorgd over de lijst van 54 crèches die de voorbije weken een herevaluatie hebben gekregen. De onthaalmoeder uit Veurne van wie de vergunning intussen is ingetrokken, stond op die lijst en werd bij de evaluatie als ‘safe’ bestempeld. Maar het Agentschap was op de hoogte van een huiszoeking over de opvang in Veurne. Dat die informatie niet met haar gedeeld is, kan voor Crevits niet door de beugel. De minister wil nu een aanvullende inspectie van alle overgebleven opvanglocaties op de lijst.

