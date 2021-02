Wouter Beke over vaccinatiestrategie: “We kunnen niet anders dan eerst oudere mensen vaccineren”

Moeten jongeren naar voren geschoven worden in het vaccinatieschema? Die roep klinkt steeds luider. Onder meer de baas van Child Focus, Heidi De Pauw (48), roept in een open brief op om de 16- tot 25-jarigen als essentiële groep in de maatschappij te beschouwen. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) relativeert: “We kunnen het niet maken om de meest kwetsbare groep niet eerst te vaccineren.”

Op dit moment worden in ons land de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra gevaccineerd. Hier vielen in de eerste golf van de coronacrisis de meeste slachtoffers. Intussen is ook gestart met de vaccinatie van het gezondheidspersoneel en zorgverleners. Vanaf maart zouden de 65-plussers volgen.

Daarmee is in de vaccinatiestrategie duidelijk gekozen om kwetsbare ouderen voorrang te verlenen. Maar was dat een goede keuze? Uit cijfers van onder meer Tele-Onthaal en informatie van Child Focus blijkt immers dat vooral jongeren mentaal lijden onder de coronacrisis. Ook de wetenschappelijke adviesraad GEMS benadrukt in een recent adviesrapport de zware tol van het lockdownregime op de jeugd.

Balans

Is er een conflict tussen de generaties in de maak? “Daar merk ik niets van”, zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke in ‘De ochtend’ op Radio 1. “Er is net een grote solidariteit.” Maar een eenvoudige oplossing voor het vraagstuk is er niet. “Dit is een crisis waarin we voortdurend een balans moeten zoeken. Tussen de verschillende generaties, maar ook tussen fysieke gezondheid en mentaal welzijn.”

Beke blijft achter de gekozen vaccinatiestrategie staan. “Er is gekozen om eerst de mensen te vaccineren die de grootste kans hebben om in het ziekenhuis terecht te komen en ernstig ziek te worden. Dat is erg leeftijdsgebonden. We kunnen niet anders dan eerst de oudere mensen te vaccineren”, zegt hij.

Dat wil volgens de minister niet zeggen dat de vaccinaties voor jongeren geen perspectief kunnen brengen. “De vraag is wanneer we sommige zaken, zoals onderwijs en vrijetijdsbeleving, weer kunnen openzetten. Op een bepaald moment moeten we de balans maken: hoeveel mensen zijn gevaccineerd, wat is de virologische toestand, en zijn we als samenleving voldoende beschermd.”

Beke is hoopvol dat er voor de zomer wel degelijk perspectief komt voor de jeugd. “Ik heb zelf twee tieners in huis, en weet hoe dit op hen weegt. Maar het is niet omdat je gevaccineerd bent, dat je je vrijheid terugkrijgt. In de woonzorgcentra laten we ook niet plots de maatregelen vallen. Daarvoor zijn we nog in een veel te vroeg stadium.”

