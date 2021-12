Wouter Beke: “Ook volgende regering zal wachtlijsten voor personen met handicap niet kunnen wegwerken”

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zei bij de begrotingsbespreking in het Vlaams Parlement dat 1,6 miljard euro voor personen met een handicap erbij, niet realistisch is. Ook niet voor een volgende regering. 1,6 miljard euro is namelijk het bedrag dat nodig zou zijn om de wachtlijsten in de sector weg te werken.

“Ik heb ook de programma's van de andere partijen goed doorgenomen en ook daar staat nergens dat er 1,6 miljard euro alleen voor personen met een handicap zou bijkomen”, stelt de minister. Beke maakte zich wel sterk dat deze regering historische investeringen doet in Welzijn. "De begroting voor Welzijn stijgt deze legislatuur met 2,5 miljard euro, dat is nooit eerder gezien. Maar elke minister van Welzijn zal een minister van nooit genoeg zijn."

Armoede in Vlaanderen

Naast de sector van personen met een handicap, werd de minister tijdens het debat afgerekend op de armoede in Vlaanderen. "Het is onvoorstelbaar dat in een welvarend land als Vlaanderen de kinderarmoede maar blijft stijgen", zei Stefaan Sintobin van Vlaams Belang. Maaike De Rudder van CD&V wees erop dat de algemene armoede dit jaar wel is gedaald van 14,1 procent naar 13,7 procent van de bevolking. “Ik denk dat we kunnen stellen dat we, onder meer met het Vlaams Actieplan Armoede, toch wel stappen vooruit zetten.”

Volledig scherm Maaike De Rudder. © JVS

“Volgens de cijfers daalt de armoede inderdaad lichtjes”, vulde Beke aan. “Ik heb ook nooit gezegd dat ze spectaculair aan het dalen is.”

Ontbreken van meetbare doelstellingen

Volgens Jeremie Vaneeckhout van Groen kan het Vlaamse Welzijnsbeleid echter moeilijk tegen het licht worden gehouden, omdat er geen concrete indicatoren zijn: "Het ontbreekt aan meetbare doelstellingen. U heeft de voorbije 2,5 jaar bijvoorbeeld nog nooit gezegd in welke mate u de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg wil afbouwen. We hebben indicatoren nodig waaraan we het beleid kunnen afmeten.”

Beke antwoordde daarop dat de regering bijvoorbeeld wel de ambitie heeft geformuleerd om iedereen met een handicap in prioriteitengroep 1 tegen nieuwjaar een budget te geven. "Daar is constant aan gewerkt, en we zijn nog niet 31 december", besloot de minister.