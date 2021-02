Wouter Beke: “Onze vaccinatiecentra staan klaar, maar kunnen niet vaccineren, dat zorgt voor frustraties”

Deze ochtend vond er overleg plaats tussen de ministers van Volksgezondheid naar aanleiding van de leveringsproblemen met de coronavaccins AstraZeneca en Moderna. Vlaams minister van Welzijn, Wouter Beke (CD&V), reageert op de problemen in VTM NIEUWS. “De vaccinatiecentra staan klaar, maar we kunnen niet vaccineren”, aldus Beke.

“De leveringsproblemen waarmee we geconfronteerd worden, gelden voor alle regio’s: zowel voor Brussel, Wallonië als Vlaanderen, maar ook voor de omliggende landen zoals Nederland. De leveringsonzekerheid speelt toch wel grote parten, en daarom hebben we premier Alexander De Croo gevraagd (Open Vld) om daar duidelijke taal over te spreken in Europa”, aldus Wouter Beke.

“Bovendien opperde Europa een jaar geleden om samen te werken, want samen zouden we sterker staan om afspraken te maken met die verschillende bedrijven”, merkt Beke op. “Dan moet men vandaag ook samen sterk zijn om te zeggen: datgene wat beloofd is, moet u ook daadwerkelijk nakomen.”

“Het gaat hier wel over onze volksgezondheid, over het welzijn van al die Europeanen en ook al die Vlamingen. Ik ben ervan overtuigd dat met hoe meer mensen je spreekt, en hoe duidelijker je met 1 stem spreekt, hoe luider die ook zal gehoord worden. Daarom denk ik dat het Europees initiatief het best genomen wordt, en zo snel als mogelijk”, aldus nog Wouter Beke.

Volgens Beke zitten we deze week zowel met AstraZeneca als met Moderna maar aan ongeveer de helft van de vaccins die we oorspronkelijk gepland hadden. Hierdoor moet er telkens geschoven en herschikt worden. “De vaccinatiecentra staan klaar, maar we kunnen niet vaccineren, dat zorgt voor frustraties. Onzekerheid kunnen we op dit moment missen als de pest.”

Niet enkel producenten zorgen voor problemen

Eerder deze week liep het ook al verkeerd in de vaccinatiecentra: tal van mensen kwamen niet opdagen door een fout met de uitnodigingen. Wouter Beke benadrukt dat dit probleem ondertussen zou moeten verholpen zijn.

Nu is het afwachten wat de druk van de Europese Commissie bij de producenten gaat opleveren.