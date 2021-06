Wout Bru roert in de potten van Le Sanglier des Ardennes: “Durbuy moet weer even glamoureus worden als in de jaren ’60"

Van een wat afgeleefd wildrestaurant naar luxueus vijfsterrenhotel: zo snel én drastisch kon de metamorfose van Le Sanglier des Ardennes de voorbije jaren verlopen met de centen van Marc Coucke. De ‘nieuwe' Sanglier moet van Durbuy dan ook de hotspot van de Ardennen maken: “Met dezelfde glamour in de jaren 1960 en ’70 toen heel wat Vlamingen in Luxemburg eerst hun ‘couponnekes’ gingen verzilveren en nadien hier met flink wat cash in de zakken halt hielden.” Waarbij - primeur - Wout Bru nog zeker tot 2032 (!) in de potten zal roeren: “Ik voel me hier dan ook helemaal thuis.”