Wordt Van Langenhove naar correctionele rechtbank verwezen? Vandaag uitspraak verwacht rond Schild & Vrienden

Christiane keert terug naar Pepinster waar haar moeder en zus werden meege­sleurd door overstro­min­gen: "Het is hier een verschrik­ke­lij­ke plaats”

De Franstalige Christiane Sluse getuigt over de overstromingen in Pepinster vorig jaar. Haar zus was op bezoek bij haar moeder toen plots het ouderlijk huis instortte. De zus kan zich redden, hun moeder overlijdt tijdens de overstromingen. “Ik zeg altijd: Mijn mama heeft ons een cadeau gegeven door mijn zus hier achter te laten”, vertelt Christiane. Bekijk haar volledige verhaal in bovenstaande video.

14 juli