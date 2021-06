Wordt tussentijd voor AstraZeneca-prikjes dan toch ingekort voor iedereen?

OVERZICHT. Vier vaccins op de markt en een vijfde op komst: wat hebben ze met elkaar gemeen en wat zijn de verschil­len?

13:47 Pfizer is de meest betrouwbare leverancier, van Johnson & Johnson hebben we maar de helft zoveel vaccins nodig gezien één prik voldoende is. Dan zijn er nog de vaccins van Moderna en AstraZeneca. Bovendien is er nog een vijfde vaccin op komst: dat van CureVac. Maar wat zijn de voornaamste verschillen? Waarom is het ene vaccin verboden voor jongeren en het andere niet? We zetten alles nog eens op een rijtje.