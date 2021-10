Wordt straks ook kernenergie duurder? Nieuwe wet drijft kosten voor Engie omhoog

Net nu de energiemarkt zwaar onder druk staat door de fors stijgende prijzen van aardgas duikt er een wet op die ook de prijs van kernenergie negatief zal beïnvloeden. Het gaat om een wet waar al behoorlijk wat stof op ligt, maar die in januari 2022 eindelijk in voege zal gaan. Concreet zal het de uitbaters van kerncentrales verplichten om zich veel breder te verzekeren tegen de gevolgen van een kernramp dan vandaag het geval is. Die beslissing wordt overigens niet enkel in België genomen. Ze is het gevolg van een Europees protocol dat al in 2004 opgesteld werd en dat door de regering-Di Rupo in 2014 is ondertekend.