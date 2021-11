Wordt jij de nieuwe ‘Lord of the Sales’? Streamz lanceert vacatures in vorm van filmtrailer

Lossen we onze doden binnenkort op in heet water?

Er is geen bezwaar om resomatie, of het oplossen van de lichamen van overledenen in heet water, in de toekomst mogelijk te maken naast begraven en cremeren. Dat zegt alvast het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek in een advies aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). Lichamen composteren is minder evident.

18:24