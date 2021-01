Wordt de Zuid-Afrikaanse variant het zorgenkind van onze vaccinatie? Al uw vragen over varianten en vaccinaties beantwoord

Klopt het dat sommige nieuwe varianten de huidige vaccins te slim af zijn?

Viroloog Johan Neyts (KU Leuven): “Alle vaccins zijn gebaseerd op de eerste genetische code van het coronavirus, de versie van Wuhan. Vandaag kennen we daarbovenop weliswaar de Europese, de Britse, de Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse, Braziliaans-Japanse... Het is zelfs best mogelijk dat er nog andere circuleren, in landen waar minder steekproeven worden gedaan. En ja, het klopt dat de antilichamen die opgewekt worden bij de vaccinatie het niet bij elke variant even makkelijk hebben. Daarvan is de Zuid-Afrikaanse variant momenteel het grootste zorgenkind.”