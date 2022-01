Wordt boosterprik verplicht voor geldige coronapas? En wanneer zal het CST verdwijnen?

Vandaag vonnis over mensensmok­kel in koelwagen die 39 Vietname­zen het leven kostte

In de zaak van de 39 dode Vietnamese migranten zal de correctionele rechtbank van Brugge woensdagochtend een vonnis vellen. De slachtoffers werden in oktober 2019 in het Britse graafschap Essex dood aangetroffen in een koelwagen die uit Zeebrugge vertrokken was. Voor 23 beklaagden werden effectieve gevangenisstraffen van 1 tot 15 jaar gevorderd, maar ze vroegen allemaal de vrijspraak voor mensensmokkel.

14:12