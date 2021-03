Wordt avondklok herbekeken? N-VA dient wetsvoorstel in om avondklok te beëindigen

Het debat over de avondklok laait opnieuw op. N-VA dient een wetsvoorstel in om de avondklok te beëindigen. Eerder gingen al meer stemmen op om de avondklok grondig te herbekijken. Voor Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van meerderheidspartij MR, moet de avondklok zo snel als mogelijk afgeschaft worden in België. Hij wil het verbod om tussen middernacht en 5 uur op straat te komen, in april weer opbergen, en ten laatste op het moment dat de horeca opengaat op 1 mei. Dat zei hij in De Zevende Dag. Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert pleit er in VTM Nieuws dan weer voor om de proportionaliteit en efficiëntie van de avondklok grondig te bestuderen, op basis van wetenschappelijke gegevens. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) zal dat gebeuren op elk volgend Overlegcomité.

Vrijdagavond verklaarde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) meteen na het Overlegcomité dat “de avondklok nog een ruime tijd van kracht zal blijven”, ook als de horeca opent op 1 mei. Daar kwam felle kritiek op, aangezien het hier om een zeer ingrijpende maatregel gaat die indruist tegen de grondwettelijk gewaarborgde vrijheden van alle burgers. Zeker het feit dat een liberaal de avondklok zo fervent verdedigde, kwam Van Quickenborne op veel kritiek te staan. Later stelde hij zijn standpunt bij naar: “We gaan de avondklok geen minuut langer aanhouden dan nodig.”

Voor MR-voorzitter Bouchez mag de maatregel hoe sneller hoe liever op de schop, zei hij in De Zevende Dag op Eén. Volgens de Franstalige liberaal gaat het om “een inperking van onze fundamentele vrijheden” en moet daar zeer voorzichtig mee omgesprongen worden. “De MR wil die avondklok zo snel als mogelijk laten verdwijnen. Vandaag zijn er een aantal dringende zaken en prioriteiten zoals het onderwijs en de heropening van een aantal economische sectoren. Maar het lijkt ons wel redelijk de avondklok op te heffen in de loop van april. Zeker op de dag dat de horeca opent, is het noodzakelijk dat de avondklok afloopt.”

“We moeten ons inhouden met het beperken van de vrijheden”, zo zei Bouchez nog. “We doen alsof de avondklok niets is.”

Volledig scherm MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. © Photo News

N-VA heeft intussen een wetsvoorstel ingediend om de avondklok te beëindigen. “Een acute noodingreep verwerd tot een langdurige maatregel per ministerieel besluit, zonder democratisch debat. Dat moet stoppen”, zegt fractievoorzitter Peter De Roover op Twitter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook de Vlaamse liberalen vinden het belangrijk dat de avondklok zo snel mogelijk verdwijnt, maar, zo zegt Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert, “als liberaal vind ik het ook belangrijk dat de horeca kan heropenen en de evenementensector kan starten.” Aangezien in mei slechts een beperkt deel van de bevolking gevaccineerd zal zijn, moeten we voorzichtig blijven, en mag de overheid niet signaal geven dat alles opnieuw mogelijk is. “We kunnen niet alles van de eerste keer overboord gooien. Dat is de beste garantie om binnen de twee weken opnieuw te beginnen sluiten”, denkt hij.

Lachaert pleit dan ook voor een grondige evaluatie van de avondklok op het volgende overlegcomité op 26 maart. “Alstublieft niet met een kakofonie van meningen, maar een wetenschappelijk onderbouw of ze nog zinvol is, proportioneel en efficiënt”, klinkt het in VTM Nieuws.

Verlinden: “Als er op het einde van deze maand redenen zijn om te versoepelen, moeten we dat doen”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) erkent dat er nog zware discussies zullen volgen over de avondklok, en zegt dat de maatregel continu geëvalueerd zal worden. Maar “de cijfers zijn wat ze zijn, de hospitalisaties zijn nog steeds hoog”. “Dat maakt dat we vandaag nog bijzonder voorzichtig moeten zijn, en waarom de avondklok vandaag nog noodzakelijk is.” Volgens haar gaat het om meer dan het werk van de politie te vergemakkelijken. “De ervaring leert dat een avondklok het beperken van de contacten mogelijk maakt. Minder contacten betekenen minder besmettingen en minder hospitalisaties.”

Tegelijkertijd liet Verlinden wel een kleine opening, en sloot ze een vroegere afschaffing van de maatregel niet uit. “We moeten dat op elk Overlegcomité bekijken, de toets moeten we elke keer maken. Als er op het einde van deze maand redenen zijn om te versoepelen, moeten we dat overwegen. Ik vind het verregaand om nu al uitspraken te doen over wat daarna moet gebeuren.”

Jambon: “Altijd een koele minnaar geweest van de avondklok”

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zei dat hij “altijd een koele minnaar is geweest van de avondklok”. Hij is op het Overlegcomité regelmatig voor een vervroeging van de avondklok naar 22 uur gaan liggen, aldus Jambon. “De avondklok is een heel ernstige inbreuk op onze vrijheid. Ik hoop dat de federale regering ons wat dat betreft wat vrijheid geeft. Als men de avondklok unilateraal gaat uitbreiden, is dat tegen de geest zoals we tot nu gewerkt hebben. De dag dat het op tafel ligt om de avondklok af te schaffen, sta ik aan die zijde.”