Worden woningen weer goedkoper? Expert over afgekoelde vastgoedmarkt

HLN ONDERZOEK. Recordaan­tal klachten over autokeu­ring: te duur, te lang wachten en te snel afgekeurd. “Vaak is het een puur machtsspel­le­tje”

Te duur, te lang wachten, slechte communicatie en geen uitleg als je auto afgekeurd wordt. In 2022 kwam een recordaantal klachten binnen over de autokeuring. De Vlaamse ombudsman is het beu, de minister start een audit. En toch mogen dezelfde zes private bedrijven al bijna honderd jaar lang die keuringen uitvoeren. Wat loopt er fout? Betaalt u te veel of niet? En zijn ze te streng? Onze onderzoeksredactie lichtte de autokeuringen door.

8:25