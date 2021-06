Worden we echt gelukkiger als de zon schijnt?

Groot-Bijgaarden Man rijdt in op douane, filmt dit en wordt veroor­deeld op basis van zijn eigen filmpjes

17:46 Een man die zich had verzet tegen een controle door de douane is veroordeeld tot 6 maanden cel. De man was met zijn wagen op één van de douaniers ingereden, die nog net opzij was kunnen springen. Als bewijs voor zijn daden bracht het parket filmpjes aan uit de smartphone van de man zelf. Die had zijn hele optreden gefilmd, de net vermeden aanrijding incluis.