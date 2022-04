Worden gemeentefusies verplicht? En wie wordt er eigenlijk beter van? “Vlaanderen is nogal aan de gulle kant”

Borsbeek/Antwerpen Wat betekent de fusie met Antwerpen voor de Borsbeke­naar? “Het lokale bestuur zal luisteren naar uw bezorgdhe­den”

Stop de geruchtenmolen: als beide gemeenteraden het eind december 2023 goedkeuren, zal Borsbeek fuseren met de stad Antwerpen en zo het tiende district van de grootstad worden in 2025. Burgemeesters Bart De Wever (N-VA) en Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek) beklemtonen: “Voor de Antwerpenaren en de 11.200 Borsbekenaren zal deze fusie een win-win zijn.” Maar wat met de belastingen? En hoe stemt de Borsbekenaar volgende verkiezingen? Dit is wat we nu al weten.

28 januari