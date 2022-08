Worden drugs in beeld verhandeld tijdens livegesprek VTM NIEUWS?

Inflatie eurozone steeg in juli naar 8,9 procent

De inflatie in de negentien landen van de eurozone is in juli verder gestegen naar 8,9 procent op jaarbasis. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat, dat zijn flashraming van eind vorige maand bevestigt. In juni lag de inflatie in de eurozone nog op 8,6 procent.

11:19