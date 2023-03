Worden bommen voor Oekraïne bij ons ingezet door drugscriminelen? Hoe de Antwerpse drugsoorlog steeds driester wordt

De speeltijd is voorbij: in de plaats van vuurwerkbommen gebruiken drugsbendes steeds vaker zwaardere explosieven bij nachtelijke aanslagen. Dat bevestigt ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Het is nog wachten op het DOVO-rapport om na te gaan welk materiaal precies is gebruikt bij de jongste incidenten. “Ik sluit niet uit dat wapentuig dat voor Oekraïne was bedoeld plots in Antwerpen opduikt”, zegt criminoloog Jelle Janssens (UGent).