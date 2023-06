Word jij onze HLN-collega in Australië of de VS?

Dat betekent dat je de persagentschappen volgt, en ook andere websites en media. Opgelet: we zijn niet op zoek naar een buitenlandse correspondent. Het nieuws dat je ’s nachts schrijft zal vooral Belgisch of Europees getint zijn.



We zoeken mensen die journalistiek en schrijven in de vingers hebben, die kritisch en onafhankelijk kunnen werken en die gedreven zijn om voor het grootste Belgische nieuwsmerk te werken (dagelijks meer dan 2,5 miljoen unieke browsers). Het gaat om ongeveer 10 à 15 nachtshifts per maand. We zijn snel op zoek naar een nieuwe collega, dus je dient nu al in het buitenland te wonen.



Je sterke punten:

• Kritisch onafhankelijk

• Passie voor journalistiek

• Gedreven



Van ons krijg je:

Je komt terecht in een toonaangevend mediabedrijf, dat bruist van de toffe collega’s. Zij zijn net als jij gebeten door de creativiteit en constante innovatie in de mediasector en stomen jou graag klaar voor de job.



Het wordt een avontuur waarin geen week op elkaar lijkt en waarbij je goesting om een stap verder te gaan dagelijks geprikkeld wordt. Je bouwt mee aan de nieuwsmedia van morgen en krijgt de kans om jezelf hogerop te tillen dankzij boeiende opleidingen.



Interesse? Mail naar adjunct-hoofdredacteur Dimitri Antonissen: da@hln.be