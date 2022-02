Woordvoerster Politiezone Brussel-Zuid reageert op commotie rond video’s van medewerkers ‘De Buurtpolitie’: “Voor ons is dit incident afgesloten”

“We betreuren het ten zeerste dat enkele productiemedewerkers van De Buurtpolitie video’s hebben gemaakt voor hun eigen sociale media, waarin ze te zien zijn in een politie-uniform dat dienst doet voor de opnames. Het gaat om een ondoordachte actie die we allerminst goedkeuren en als ongepast beschouwen. De betrokken medewerkers werden hier op aangesproken en de video’s werden meteen verwijderd. We begrijpen dat deze beelden kwetsend zijn voor politiemensen, die zich dag in dag uit inzetten voor de maatschappij. We willen ons hier dan ook oprecht voor excuseren.”