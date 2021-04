Woordvoerder 'La Boum 2': “Als iemand beslist dat hij liever sterft aan Covid dan aan eenzaamheid: waarom zou dat niet mogen?”

Dinsdagochtend stoppen twee politieauto’s voor de deur van Dave Monfort in Ruisbroek. Hij is de man die vorige week contact opnam met minister van Annelies Verlinden (CD&V). Eerder had L’Abime - zo heet het team achter La Boum 2 op sociale media - een oproep gedaan naar de minister om toestemming te verlenen voor een evenement in het Ter Kamerenbos. Toen Verlinden in de commissie Binnenlandse Zaken zei dat de politie ‘L’Abime’ niet kon bereiken, schreef Monfort een mail naar haar kabinet met zijn naam en telefoonnummer.