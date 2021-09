Woonzorgcentrum waar moord gebeurde al drie jaar op zwarte lijst Zorg en Gezondheid: groezelige lakens, een week lang kropsla en niet in elke kamer een noodsignaal

Clos Bizet, het woonzorgcentrum in Anderlecht waar eind augustus de 84-jarige Grazia Orlando werd vermoord, staat al drie jaar op een zwarte lijst van Zorg en Gezondheid. Het rusthuis is één van de elf instellingen waarop de Vlaamse overheid ‘verhoogd toezicht’ houdt, omdat ze het daar niet nauw nemen met voorschriften. Bij de laatste inspectie van Clos Bizet stond in het rapport: “De infrastructuur garandeert onvoldoende de veiligheid van de bewoners.” Of het probleem op het tijdstip van de moord was opgelost, is niet geweten. Wat wel geweten is, is dat de CEO van Vulpia, de keten waartoe Clos Bizet hoort, zichzelf vorig jaar nog omschreef als “een shitty manager”.