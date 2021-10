Woonzorgcentra kunnen binnenkort coronapas vragen aan bezoekers: “Zal woensdag gestemd worden”

De Vlaamse regering maakt vermoedelijk komende week de weg vrij voor het inzetten van de coronapas in de woonzorgcentra. De zorginstellingen zullen zelf kunnen beslissen of ze gebruik maken van het zogenaamde Covid Safe Ticket. De maatregel zal sowieso enkel gelden voor de bezoekers, voor het zorgpersoneel rekent men op de verplichte vaccinatie die er komt vanuit het federale niveau.

Begin deze maand maakte de Vlaamse regering al bekend dat de zorginstellingen het Covid Safe Ticket (CST) niet moeten verplichten voor bezoekers. Ze krijgen de keuze om de coronapas vrijwillig in te voeren. “Ik denk dat zij op het terrein het beste kunnen oordelen en de situatie inschatten”, zei Beke daar toen onder meer over bij HLN LIVE. “Maar nu is er nog geen wettelijk kader om hen toe te laten dat te doen.”

Niet alleen algemeen in het land maar ook binnen de muren van de woonzorgcentra stijgen de coronacijfers, merkt Beke zondag op. “Ik zie dat we daar ook met stijgende cijfers en uitbraken zitten”, klonk het in ‘De Zevende Dag’. Even leek het erop dat de minister vervolgens in het nieuwsprogramma doelde op een mogelijk verplichte invoering van het CST in alle Vlaamse woonzorgcentra, maar dat is niét het geval. De strategie verandert niet.

Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer de woonzorgcentra hun bezoekers om een CST zullen kunnen vragen, maar er zal nu alleszins snel over gestemd worden. “Er is een decreteel kader, we hebben enkele adviezen nodig gehad van de privacycommissie”, aldus Beke. “Het ligt in het Vlaams parlement, woensdag zal het normaal gezien gestemd worden.”