Woont u in arme wijk? Dan hebt u 80% meer kans om binnen het jaar te overlijden

De resultaten van de CM-studie tonen aan dat wie in een arme wijk woont 80 procent meer kans heeft om binnen het jaar te overlijden dan wie in de rijkste wijken woont. Mensen die in arme wijken wonen hebben daarnaast ook 51 procent meer kans op diabetes, 59 procent meer kans om minstens dertig dagen arbeidsongeschikt te zijn en 39 procent meer kans op opgenomen te worden op een spoeddienst. Het risico om in invaliditeit te geraken is bovendien 150 procent hoger voor mensen die zich in de meest kwetsbare situatie bevinden. Hoe armer de wijk waarin men woont, hoe hoger ook het risico om antidepressiva (26% hoger) of antipsychotica (160%) te gebruiken.