Woonmaatschappijen zitten op 845 miljoen euro slapend kapitaal

Gistel Geplande sloop van herenwo­ning uit 1909 voor komst van flats botst op onbegrip: “Behoud toch op z’n minst de gevel”

23 februari Er loopt een openbaar onderzoek voor de sloop van een herenwoning uit 1909 in de Stationsstraat 65. In de plaats zou een gebouw met zeventien appartementen en een handelspand komen. Een definitieve beslissing is er nog niet, maar liefhebbers van erfgoed zien het pand niet graag verdwijnen. “Is hier geen compromis mogelijk, zoals het behoud van de gevel?”, vraagt Filip Debaillie, kenner van het lokale erfgoed, zich af.