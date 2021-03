Wolvenroedel August en Noëlla maakt uitstapje naar Nederland

Limburg Omarmen we August en co in 2021, of wordt ‘probleem­wolf’ een begrip? “Het is simpel. Elk schaap dat niet achter stroom­draad staat, wordt gepakt”

19 december In december blikken we in 20 verhalen terug op 2020 in Limburg. Hét jaar waarin de wolf zijn plaats in onze provincie meer dan ooit opeiste. Noëlla en August deden aan gezinsuitbreiding en plots waren er vier muilen extra te voederen. Vele dode schapen, drie lama’s en zelfs een hond later nam Lode Ceyssens (CD&V), burgemeester van Oudsbergen, als eerste de term ‘probleemwolf’ in de mond. “Om stemmen te ronselen”, reageerde Jan Loos van vzw Welkom Wolf. Vraag is dus wat 2021 zal brengen voor de toppredator in het bronsgroen eikenhout.