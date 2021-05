Wolkbreuken zetten Vlaamse straten blank - meerdere huizen getroffen door bliksem

LIMBURG

Een hele dag lang vonden buien plaats in België, maar nergens viel de regen met zo’n bakken uit de lucht als in Zuid-Limburg tussen 20 en 21 uur. Naast Tongeren regende het ook hevig in Riemst en Voeren. Vooral de Tongerse deelgemeenten Vreren en Nerem werden zwaar getroffen. De brandweer moest ter plaatse komen om het water te helpen afvoeren en vervolgens de straten proper te krijgen. Op spectaculaire beelden uit Nerem is te zien hoe straten blank stonden en de riolering de toevloed van water eventjes niet meer aan kon.

Volledig scherm Onweer zet straten blank in Nerem. © Repro Birger Vandael

OOST-VLAANDEREN

Een fiks onweer zorgde voor problemen in Ronse. Moestuinen stroomden over met water dat van hogergelegen akkers stroomde en straten liepen vol met modder. In sommige woningen stroomde het water ook naar binnen.

Volledig scherm Tuinen lopen onder water dat van hogergelegen akkers komt. © rv

In de Kopkapelwijk in Lokeren verwoestte een hevige blikseminslag een huis in de Maurice Maeterlinckstraat. Het dak werd voor een groot deel weggeblazen, net als de ramen, en een deel van de stenen gevel werd weggeblazen. Ook de aanpalende woning deelde in de averij. De haag voor de woning vatte vuur en moest geblust worden. Gelukkig bleef het bij materiële schade en raakte niemand gekwetst.

Volledig scherm De blikseminslag zorgde voor een ravage aan de woning. © rv

Ook in de Gaverstraat in Sint-Gillis-Waas sloeg de bliksem in op een woning. Een aantal huizen viel zonder elektriciteit. Ook in het noorden van het Waasland vielen er gelukkig geen gewonden bij het incident.

In Laarne sloeg de bliksem in op drie woningen. Bij één huis haalde de blikseminslag een gemetselde schouw naar beneden en de steunen sleurden een deel van de dakpannen mee. “In de woning is de elektriciteitskast weggeslagen en alle stopcontacten zijn uit de muur gerukt. Ook enkele balken in de nok van het dak vatten vuur maar dat was snel onder controle”, zegt brandweerofficier Peter Dreelinck. In Wachtebeke werd een brandgeur gemeld na een blikseminslag maar daar bleef de schade beperkt.

Volledig scherm In de Termstraat in Laarne sloeg de bliksem in op een schouw. © Didier Verbaere

Op de E40 in Wetteren stond een deel van de rijweg blank. Korpsen uit Wetteren, Wichelen, Lede en Aalst stuurden ploegen ter plaatse.

WEST-VLAANDEREN

In Waregem en Sint-Eloois-Vijve kwamen verschillende straten blank te staan. De grootste hinder was in de Expresweg die door de hevige regenval een tijdlang afgesloten was voor het verkeer.

Volledig scherm De Expresweg kwam onder water te staan. © rv