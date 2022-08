Woensdag Overlegcomité over energiecrisis, maar verwacht nog geen doorbraak: “Als wonderoplossing bestond, hadden we die al lang ingevoerd”

INTERVIEW. Onderwijs­mi­nis­ter Caroline Désir: “Dat Waalse kinderen niet verplicht Nederlands krijgen is compleet absurd"

Niet op 1 september, maar vandaag al vliegen de schoolpoorten in Franstalig België open. En die vernieuwing mag Caroline Désir (PS) - de onderwijsminister in het zuiden van het land - op haar conto schrijven. “Natuurlijk hoop ik dat Vlaanderen volgt.” Als het van haar afhangt, krijgt elke Waalse leerling binnenkort ook verplicht weer Nederlandse les. “Dat het nu niet is, is compleet absurd."

