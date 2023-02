Woekerprijzen en een dubieuze voorverkoop: verliep de ticketverkoop voor Beyoncé wel eerlijk?

Gaan we ooit nog terug naar de lagere energie­prij­zen van voor de crisis? En is Poetins spel uitge­speeld? Topexpert legt uit

We staan er beter voor dan iémand had kunnen voorspellen, maar voorbij is de energiecrisis nog lang niet. Moeten we volgende winter opnieuw besparen? De hoog aangeschreven professor energiepolitiek Thijs Van de Graaf (UGent) maakt de balans op.

9 februari