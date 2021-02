Wist VRT wat er in sms'en van Bart De Pauw stond? CEO Lembrechts werd gewaarschuwd: “Toch opletten best met die ‘pornoberichten’”

ANALYSE. Het belangrijk­ste is net wat niét wordt gezegd: opname gesprek zegt niets over schuld en onschuld van Bart De Pauw

8:47 De uitgelekte opname zegt niets over de schuld of onschuld van Bart De Pauw (52). Op dat moment was het strafonderzoek niet eens gestart. Het bandje geeft wel een duidelijke inkijk over wat de VRT over de meldingen zei aan de televisiemaker, en vice versa. En over wat ze allebei toen niét zeiden. Daarom is het gesprek relevant voor zowel de zaak die tegen Bart De Pauw is opgestart, als voor de zaak die hij zelf tegen de VRT heeft aangespannen.