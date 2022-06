Wiskundecijfers in zesde leerjaar pak slechter dan vijf jaar geleden: onze kinderen raken de tel kwijt

Antwerpen Meer rust voor ouders en kind: ZNA past bezoekre­gels kraamafde­lin­gen aan

Vanaf 1 juni past Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) het bezoek op zijn twee kraamafdelingen aan. Voortaan is de aanbeveling dat per dag van 16.30 tot 19.30 uur maximaal twee bezoekers tegelijk gedurende een uur langskomen. Voor de partner en andere kinderen van het eigen gezin zijn er geen beperkingen. Met deze aanpassing volgt ZNA de resultaten van een studie van VBOV (Vlaamse Beroepsvereniging van Vroedvrouwen) naar de bezoekregeling die best is afgestemd op moeder en kind.

31 mei