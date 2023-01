Winterkoopjes lijken goed gestart: “Laatste kans om faillissementen te vermijden”

De koopjesperiode die vandaag gestart is , is "bijzonder belangrijk” en “cruciaal voor het voortbestaan van de ondernemingen”, dat zeggen de zelfstandigenorganisaties. Voor een eerste balans is het te vroeg, maar in de steden was er op de eerste dag overal veel volk weten ze bij Mode Unie.

"Voor kleine handelaars zijn het de solden van de laatste kans om het faillissement te vermijden", zeggen ze onomwonden bij de Interprofessionele Federatie voor Zelfstandige Ondernemers SDZ. Er hangt dus veel vanaf van de winterkoopjes die net gestart zijn. Zelfstandigenorganisatie Unizo beaamt dat. “Het is een heel moeilijk seizoen geweest", zo kijkt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van Unizo, terug op de voorbije maanden.

"Er is 5 procent minder verkocht in de tweede helft van 2022 dan in de tweede helft van 2021 en toen was het al een slecht jaar. Het seizoen startte stroef, pas laat in december schoot het echt in gang. De reden is dat mensen door de oorlogssituatie en de stijgende energieprijzen de hand op de knip hielden. Wanneer het seizoen niet goed geweest is, dan moet de soldenperiode, die nu dus bijzonder belangrijk is, veel goedmaken.”

En Danny Van Assche kijkt ook al verder en is hoopvol voor de periode net na de koopjes: "We verwachten een serieuze boost na januari. Want ongeveer 40 procent van de werknemers krijgt pas in januari een indexering van 11 procent van de lonen en dat zal waarschijnlijk een aanleiding zijn voor velen om alsnog aankopen te gaan doen.”

“Goede eerste indruk”

Voor een eerste balans is het nog te vroeg, maar Mode Unie heeft een goede eerste indruk. "We hebben rondgebeld naar onze handelaars en er is overal veel volk in de steden", weet Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie. "Het weer is zonnig. De mensen zijn enthousiast. We zien een goede start.”

De wintersolden lopen van dinsdag 3 januari tot dinsdag 31 januari.