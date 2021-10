Winterdienst Wegen en Verkeer van start: 108.000 ton strooizout voorzien

Naakte studenten bootsen seksuele handelin­gen na op campus ULB

16 oktober Een studentenclub van de ULB is verwikkeld in wat vermoedelijk een nieuw doopschandaal is. Enkele naakte leden deden donderdag alsof ze seksuele handelingen uitvoerden midden op de campus van de ULB in Elsene. De universiteit heeft voorlopig alle activiteiten van de studentenclub opgeschort, meldt SudPresse. Maandag moeten de verantwoordelijken van de studentenclub bij de vicerector komen.