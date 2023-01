Winstgevendheid Belgische bedrijven blijft historisch hoog

Faroek Özgünes: “Drugsbe­leid heeft gefaald, tijd om Nationale Veilig­heids­raad samen te roepen”

“Het drugsbeleid in ons land heeft gefaald. We zitten in een crisissituatie vergelijkbaar met die na de terreuraanslagen van 2016. Het is tijd om de Nationale Veiligheidsraad samen te roepen.” Dat is de conclusie van VTM-misdaadjournalist Faroek Özgünes na de beschieting in Merksem, waarbij een meisje van elf omkwam. “De eerste drugsmoord in Antwerpen”, zegt Özgünes aan HLN LIVE.

